Началась эвакуация россиян из Китая из-за коронавируса

Началась планировавшаяся эвакуация граждан России из Китая из-за коронавируса. Для этого открылись три пропускных пункта в Приморье.
За первый день эвакуации планируют принять более 100 россиян. Прибывающие пройдут специальный медицинский осмотр, у каждого возьмут мазки для исследований, пишет телеграм-канал Mash.
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