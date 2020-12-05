Путин поддержал запуск волонтерского проекта "Новый год в каждый дом"

5 декабря Владимир Путин принял участие в онлайн-встрече c активистами конкурса "Доброволец России – 2020", чтобы поддержать волонтерское движение в стране. Одним из вопросов, которые подняли участники видеоконференции, стала акция "Новый год в каждый дом".
Проект нацелен на то, чтобы максимальное количество российских детей смогло получить поздравление с Новым годом. Активисты считают, что акция поможет ощутить атмосферу торжества подрастающему поколению с нарушениями физического и психического развития, ребятам в сложных жизненных ситуациях, детям медицинских работников и всем тем маленьким россиянам, которые не могут попасть на праздник из-за эпидемиологической обстановки.
Владимир Путин заявил, что готов не только поддержать идею волонтеров об акции "Новый год в каждый дом", но и взять ее за основу для собственных действий. Он решил подумать о том, как привнести ощущение Нового года в каждый дом, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Лидер государства поблагодарил волонтеров за труд, который они совершают во имя добра и для блага человечества, а также отметил, что они счастливые люди. Владимир Путин выразил сожаление тем, что есть граждане, которые недовольны своим родом занятий.
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