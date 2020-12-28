В России существенно подорожал один из главных новогодних салатов

В России значительно подорожал салат "Селёдка под шубой". По оценкам экспертов, традиционное новогоднее блюдо в 2020 году прибавило в цене порядка 8%.
Специалисты оператора фискальных данных OFD подсчитали, что на порцию праздничного яства на шесть человек придётся потратить, в среднем, – 201 рубль. Больше всего на ингредиенты придётся заплатить жителям крымской Евпатории – 354 рубля. Напротив, самые дешевые продукты для салата продаются в алтайском Бийске – местным жителям они обойдутся в 122 рубля, сообщает Ura.ru.
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