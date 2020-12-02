Во фруктах из Турции нашли опасного вредителя

На складе временного хранения ООО "Терминал Восток-Запад" хранился груз из Турции в виде свежих гранатов общим весом в 18,7 тонны, передает "Радио 1". Во время проверки в плодах была обнаружена средиземноморская плодовая муха. Надзорный орган уведомил об этом собственника. Тот принял решение товар уничтожить.
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