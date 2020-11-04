Финалисты "Большой перемены" отметили День народного единства

Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Среда
4 ноября
Лента новостей
18:01
Уволившийся силовик о скором уходе Лукашенко: Наши командиры устали выполнять грязную работу
18:00
"Неужели Харламов?": комик накопил на новую грудь для Яны Кошкиной
17:56
Фильм Эрнста со съемками в космосе получил рабочее название
17:43
Изуродованный скандалист Солнцев хочет начать сбор денег на лечение
17:06
Джиган и Самойлова спускают на Мальдивах неприличную сумму
16:39
"Они ей мозг разрушают": дочь Успенской спускает баснословные деньги на запрещенные вещества
16:25
Шансы Байдена стать президентом увеличились
15:56
Бузова закатила истерику из-за вопиющей несправедливости на "Ледниковом периоде"
15:50
Российским пенсионерам хотят ограничить денежные переводы
15:40
Блудная супруга вернулась к Бондарчуку спустя пять лет
14:41
"Ноги в ранах": В Волочкову во время выступления впились металлические прутья
14:40
Викторию Боню заметили шатающейся по Москве в компании престарелого богача
14:28
Больной 90-летний Краско перестал пить из-за таблеток
14:17
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
13:47
Известная писательница пережила жестокое групповое изнасилование
13:34
Масляков сделал заявление о закрытии КВН
13:14
Эксперт о подсчете голосов на выборах президента США: У Трампа возникли проблемы
13:07
"Орала от бессилия": Регина Тодоренко ринулась к врачам из-за болей
13:03
Политолог: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в концлагерь из-за нехватки тюрем
13:02
"Дерутся, ссорятся, ненавидят": Куклачев откровенно о ситуации в семье
13:01
"Бог сам меня рассудит": Карпович взъелась из-за обвинений в разводе Прилучного с женой
12:36
Родила от другого: родная дочь Петросяна уличила Брухунову во лжи
12:08
"Какие-то странные люди": Поргина высказалась о грязных махинациях Дрожжиной и Цивина
11:49
Два сапога пара: любовница Тарзана похвасталась новым другом
11:48
"Ничего не осталось от прежней": Ваенга в золотых перьях возмутила народ
11:23
Рак отступил? Народу показали сильно располневшую Заворотнюк после лечения
10:55
"Очень друг друга любим, но мы просто друзья": Подруга сына Орбакайте выбрала другого
10:51
Милявская устроила публичную порку Соседову на федеральном канале
10:48
Трамп заявил о мошенничестве на выборах президента США
10:38
"Настоящая ссылка": сын раскрыл скандальную правду о супружеской жизни Конкина
09:36
Байден лидирует на выборах президента США
07:26
"Хватит вам уже": Асмус в свадебном платье призвали угомониться
04:36
Бывшая жена устроила девичник в честь победы над Джонни Деппом
03:31
Обнародованы первые результаты выборов президента США
02:19
Измены и отношения с 40-летними женщинами: Стас Пьеха столкнулся с кризисом среднего возраста
00:16
Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 ноября 2020 года
21:59
Житель Сибири выпил 3 бутылки водки и пошел грабить продуктовый магазин
21:48
Победа Байдена может привести к госперевороту на Украине
21:15
Лавров объяснил цель розыска Тихановской в России
21:12
Преподаватели победителей конкурса "Большая перемена" получат по 150 тысяч рублей
20:56
В Москве грабитель выстрелил женщине в лицо и украл у нее мобильник с деньгами
20:34
Володин о выборах президента США: Шоу, а не пример демократии
20:28
В Свердловской области экс-полицейский ограбил салон сотовой связи
20:01
В Смоленск прибыл передвижной музей "Поезд Победы", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
19:53
В аэропорту Шереметьево открылась Всероссийская фотовыставка "Россия. Полет через века"
19:47
Умер известный российский архитектор Владимир Попов
19:16
В Москве житель Крыма убил свою мать из-за просьбы пить меньше алкоголя
19:11
Знаменитый актер столкнулся с тяжелой болезнью
19:05
Известная артистка думала о суициде после измены избранника с Ходченковой
18:31
Рудковская оставила Плющенко публичное послание: Видно, что не хватает ему свободы
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"На улицы людей выводит гнев": эксперт оценил ситуацию с протестами в Белоруссии
Эксперт: Лукашенко помогает Западу разгонять революционную волну в Белорусии
Эксперт заявил об углублении политического кризиса в Белоруссии: Следующим шагом станет дефолт
Соловьев осудил Лукашенко за издевательства над протестующими: Это что, Средневековье?
Политолог: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в концлагерь из-за нехватки тюрем
"Обдолбанный": сын Ирины Цывиной пришел на шоу в странном виде
Общество
Финалисты

Финалисты "Большой перемены" отметили День народного единства

Фото: пресс-служба
Празднованием Дня народного единства завершился финал всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". Ребята провели акцию с триколором, устроили показ роботехники и мастер-классы по популярным танцам.
прочитано 176 раз

Всех финалистов объединил праздник творчества и спорта "Город мастеров". На шести площадках одновременно прошли 34 творческих и познавательных мастер-класса.

ПО ТЕМЕ

На конкурсе "Большая перемена" победили 600 школьников

Кружок робототехники представил созданные в лагере "Артек" разработки, а вожатые научили конкурсантов "Большой перемены" известным танцам. В рамках акции "Россия в единстве" финалисты создали из 1,5 тысячи лент огромный триколор.

"Артек" смело можно назвать Россией в миниатюре, отметил директор международного детского центра Константин Федоренко. "Здесь приходит понимание настоящей дружбы, ощущение счастья – жить в большой и сильной стране", – сказал он.

Фото: пресс-служба

Финал "Большой перемены" проходит с 31 октября по 5 ноября. Конкурс является проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Победителями стали 600 школьников. 300 одиннадцатиклассников получат по миллиону рублей и пять баллов к портфолио при поступлении в вуз. 300 учащихся 9-10 классов – 200 тысяч рублей на образование и покупку полезных гаджетов. А 20 школ получат по два миллиона рублей.

Все финалисты смогут поехать в "Артек". Подготовившие победителей педагоги получат по 150 тысяч рублей, путевку в отель "Мрия" и возможность пройти образовательные курсы.

Автор: 4 ноября 2020, 18:03

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Уволившийся силовик о скором уходе Лукашенко: Наши командиры устали выполнять грязную работу
Шансы Байдена стать президентом увеличились
Эксперт о подсчете голосов на выборах президента США: У Трампа возникли проблемы
Политолог: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в концлагерь из-за нехватки тюрем

Шоу-бизнес

Знаменитый актер столкнулся с тяжелой болезнью
Рудковская оставила Плющенко публичное послание: Видно, что не хватает ему свободы
Андреева призналась Бондарчуку в пугающей зависимости
Заподозренная в беременности Натали показала своего малыша

Проишествия

В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали
Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Фильм Эрнста со съемками в космосе получил рабочее название

Кино станет уникальным
Шоу-бизнес

"Ноги в ранах": В Волочкову во время выступления впились металлические прутья

Балерина испытала ужасную боль
Шоу-бизнес

Бузова закатила истерику из-за вопиющей несправедливости на "Ледниковом периоде"

Теледива не смогла сдержать эмоций за кулисами проекта
Шоу-бизнес

Джиган и Самойлова спускают на Мальдивах неприличную сумму

Знаменитости не экономят на отдыхе

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года
Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"
Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020 года
Каким знакам зодиака 2021 год принесет успех в любви: мнение астролога

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Раскрыта причина расставания хоккеиста Овечкина с возлюбленной
"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери
"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+