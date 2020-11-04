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Общество
На конкурсе

На конкурсе "Большая перемена" победили 600 школьников

Фото: vk.com/bpcontest
В международном детском центре "Артек" в Крыму завершился финал всероссийского конкурса школьников "Большая перемена". Победителями стали 300 одиннадцатиклассников и столько же учащихся 9-10 классов.
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Одиннадцатиклассники получили по миллиону рублей на оплату обучения и до пяти баллов к портфолио при поступлении в вузы. Учащиеся 91-10 классов – по 200 тысяч рублей на образование и покупку гаджетов для учебы. Все финалисты смогут поехать в "Артек". Также 20 школ получили по два миллиона рублей на развитие.

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Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена"

Финалистов поздравил первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко. "Даже если вы не стали победителями, вы получили главное – бесценный опыт, знания, веру в себя, а самое ценное, конечно, то, что вы все есть друг у друга, и эта дружба – ваш капитал на всю жизнь!" – отметил он.

Кириенко рассказал о дополнительных призах. По 150 тысяч рублей получат педагоги, готовившие финалистов. Также для учителей разработают специальную образовательную программу, они смогут посетить отель "Мрия" в Крыму.

Конкурс "Большая перемена" станет ежегодным. Новый сезон начнется 28 марта 2021 года. Будущих конкурсантов ждут нововведения.

Со следующего года в "Большой перемене" смогут участвовать школьники 5-7 классов. Появятся новые форматы и направления учебы, заработает кастинговая платформа, а "Росмолодежь" поддержит конкурсантов грантами.

"Многие идеи по развитию конкурса были предложены самими участниками "Большой перемены", – подчеркнул Кириенко.

Финалистов поздравил и гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Он вручил подарки конкурсантам, чей день рождения совпал с финалом.

Комиссаров выразил уверенность, что конкурс станет для участников началом пути к успеху. "Сейчас мы видим, что ребята не просто определились с выбором, но уже смело предлагают свои решения и идеи, рвутся вперед", – добавил он.

В финале конкурса "Большая перемена" участвовали 1,2 тысячи школьников со всей страны. Они работали над кейсами в сферах образования, предпринимательства, искусства, урбанистики, волонтерства и здорового образа жизни.

Автор: 4 ноября 2020, 12:54

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