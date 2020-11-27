Финалисты "Цифрового прорыва" поборются за звание лучших

На всероссийском конкурсе IT-специалистов "Цифровой прорыв" в пятницу, 27 ноября, начались финальные соревнования. Участвуют 304 команды из 70 регионов. Победителей объявят 29 ноября.



"Цифровой прорыв" является флагманским проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей". За 48 часов финалистам предстоит создать работающие прототипы цифровых продуктов.



В 2020 году в соревнованиях участвовали 45,5 тысячи специалистов. Среди них – программисты, дизайнеры, маркетологи, аналитики и другие.

"1462 команды уже решили 82 кейса и предложили 947 прикладных IT-решений, а в онлайн-чемпионате по машинному обучению для индивидуальных специалистов было создано 4415 решений", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

По итогам финала команды разделят призовой фонд – 22,5 миллиона рублей и поедут на гранд-финал в Москву. Участники представят свои проекты топ-менеджерам крупных корпораций и смогут заключить выгодные контракты, отметил Комиссаров.

Большинство финалистов живет в Москве и области, а также Санкт-Петербурге, Ростовской области и Татарстане. Для решающего соревнования организаторы вместе с партнерами подготовили 15 уникальных кейсов. "Среди направлений – здравоохранение, электроэнергетика, работа с государственными данными, цифровизация городского хозяйства, образование и наука", – уточнил Комиссаров.

Финалистам помогут 100 трекеров и 300 экспертов в сфере IT. Победителями станут 45 команд – по три в каждом из 15 кейсов.

Участникам предстоит создать решения с применением анализа больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта и других технологий. Их разработки повлияют на развитие российского рынка IT, отметил руководитель конкурса "Цифровой прорыв", директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Задания для участников представили крупнейшие компании – "Росатом", Сбербанк, "Россети" и другие. Кейсы для финалистов разработали и ведомства – Министерство энергетики, цифрового развития, массовых коммуникаций и внутренних дел.

Задачи для самых юных участников такие же сложные. Ребятам 14-17 лет предстоит разработать сервис по поиску программ для решения разных задач.

В этом сезоне участники "Цифрового прорыва" создали 947 прототипов IT-продуктов. Еще 4,4 тысячи решений с использованием технологий машинного обучения представили индивидуальные специалисты.

В жюри финального этапа соревнований вошли эксперты, представители крупных компаний и ведомств – главный исполнительный директор Skillaz Андрей Крылов, замминистра энергетики Евгений Грабчак, директор проектов Офиса проектов цифровой экономики ПАО "Ростелеком" Алена Ватбольская и другие.

Финал конкурса можно посмотреть онлайн. Гранд-финал конкурса пройдет 7-8 декабря в Москве.