В России будут по-новому начислять пенсии: что изменится

В январе пройдет ежегодная индексация пенсий неработающим пенсионерам. Власти уверяют, что выплаты вырастут сильнее прежнего.

Представители Пенсионного фонда России предупредили граждан, что с 1 января 2021 года россияне не смогут как прежде получать пенсию на свои банковские карты Visa или MasterCard. Им придется обзавестись картой национальной платежной системы "Мир" – все выплаты будут поступать на нее.

Единственной альтернативой является получение пенсии не на банковскую карту. Пенсионеры смогут забрать деньги наличными в банковских кассах или же обратиться в ПФР с просьбой начислять выплаты на счет в банке.

Ранее стало известно, что грядущая индексация пенсий станет существенно выше предыдущих. Она будет почти вдвое больше уровня инфляции, который составляет около 3,8%. Страховые пенсии повысят на 6,3%. Таким образом, размер пенсии будет увеличен, в среднем – на одну тысячу рублей. Но это затронет лишь выплаты неработающим пенсионерам, сообщает Life.

Кроме того, с 1 февраля может произойти индексация выплат ветеранам войн и инвалидам. Они вырастут в соответствии с уровнем инфляции и ростом потребительских цен. По прогнозам экспертов, они увеличатся на порядка 3,8%. Также с 1 апреля вырастут социальные пенсии: они будут скорректированы в зависимости от ожидаемого индекса роста прожиточного минимума пенсионера.