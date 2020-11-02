Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена"

Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Понедельник
2 ноября
Лента новостей
17:29
У звезды "Битвы экстрасенсов" выманили 2,5 миллиона
17:22
Не то сына, не то дочь: снявшаяся в клипе Билана модель ждет ребенка без пола
17:18
В Сергиевом Посаде на улице от холода умер маленький ребенок
17:18
Расстреляли в упор в антракте спектакля: драматическое убийство в театре стало шоком для страны
17:14
Чем муж Юлии Зиминой из сериала "Кармелита" зарабатывает на жизнь
17:13
Соловьев осудил Лукашенко за издевательства над протестующими: Это что, Средневековье?
16:57
Песков дал оптимистичный прогноз о курсе рубля: Все меньше влияет
16:49
Появились фото избитой дочери Даны Борисовой
16:41
Съехали губы: Варнаву просят остановиться с пластикой
16:37
Отлично отметил Хэллоуин: звезда турецких сериалов скрывалась от полиции на лодке
16:20
Признание Андреевой повергло Бондарчука в шок
16:15
Лорак принимает поздравления с помолвкой: Кольцо!
16:06
Эксперт о призыве Лукашенко вооружить дружины: Может развязать гражданскую войну
15:53
Никита Михалков связался с мошенничеством в особо крупном размере
15:52
"Счастья пожелаю": Муцениеце отреагировала на известие о свадьбе Прилучного и Карпович
15:41
В Кабуле у здания университета устроили стрельбу
15:32
У Корчевникова пошли осложнения в результате опасной болезни
15:30
Вскрылась правда о страшной болезни принца Уильяма
15:27
"Как смерть": опухший Светлаков напугал россиян
15:24
Полине Гагариной нашли замену: Да здравствует бодипозитив!
15:22
Форум "Сообщество" объединил гражданских активистов со всей России
15:21
Актер и певец Александр Асташенок о снятом с эфира Первого канала сериале "Гадалка": Дело не в заговоре и не в рейтинге
15:16
Звезду сериалов застрелили средь бела дня
15:09
Лучшие упражнения против осенней хандры
15:04
Галкин возбудил народ голым торсом
15:01
Политолог: Белорусский режим недалеко ушел от сталинизма
14:57
"Прелесть Анны": пышная грудь Семенович стала причиной громкого скандала
14:55
Слышны взрывы: мощный пожар в Москве попал на видео
14:54
"Ужасная трагедия": наследники престола Великобритании могут воссоединиться
14:45
"Ты страшная, ты жирная!": дочь Даны Борисовой жестоко избили
14:39
Известную писательницу нашли мертвой в Москве
14:39
Малахова подозревают в краже сбрендившей от горя старой матери умершего актера
14:36
Эксперт: Пашинян в Карабахе расплачивается за оскорбление Путина
14:32
Актрису Медведеву преследуют несчастья: Лег спать и не проснулся
14:30
"Имею право не верить Эрнсту": критик Пугачевой обвинил Первый канал в бандитизме
14:20
Звезда сериала "Клон" родила первенца
14:13
Бородина с черными губами заговорила про церковь и посмеялась над смертью
14:11
"Было страшно": дочь Арбениной подвергла себя смертельной опасности
13:53
У Лукашенко остался один шанс удержаться у власти – политолог
13:51
Пугачева отобрала сына у племянника и не дает общаться
13:49
В ХМАО ребенка достали из турбины самолета
13:46
"Как простые смертные": Агутин и Варум поразили народ новым фото после новостей об измене
13:41
Особенного ребенка звезды сериала "След" прооперировали
13:36
Лукашенко пообещали большие неприятности в случае победы Байдена
13:27
В Петербурге семилетний мальчик выстрелил из пистолета в младшего брата
13:12
Муцениеце посмеялась Прилучному в лицо после слухов о воссоединении
13:10
"Это очень страшно!": бывшая помощница не желает даже приближаться к Ротару
13:08
Инфекционист обозначил пик пандемии коронавируса в России
13:02
"Не свойственно детям в этом возрасте": Поплавскую удивила особенность новорожденного внука
13:01
"Невыносимо тяжело!": Стоянов не может смириться с большой потерей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В речи Лукашенко нашли сходство с "диктатором из 1945-го": Его лучшее будущее – камера в Гааге
Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
Политолог о тактике Лукашенко по сохранению власти: Начнет настоящий погром силовиков
Орбакайте заявила о важных изменениях в жизни сына
"Мерзость!": Светличную пытаются уберечь от самой большой подлости
Гном Гномыч восстал против Рудковской и Плющенко
Общество
Путин поприветствовал финалистов конкурса

Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена"

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/
В международном детском центре "Артек" проходит финал всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". К участникам обратился президент Владимир Путин.
прочитано 223 раза

Для лидерства в XXI веке нужно создавать возможности для раскрытия талантов, которые есть в каждом человеке, отметил глава государства. "Большая перемена" предоставляет такой уникальный шанс, обратился президент к финалистам конкурса.

ПО ТЕМЕ

В "Артеке" начался финал конкурса для школьников "Большая перемена"

Глава государства напомнил, что соревнования проходят по нескольким дисциплинам: исскуство, журналистика, наука и технологии, экология, история, туризм, волонтерство. Конкурс уже открыл новые звезды: они заявили о себе, добились успеха и стали примером для сверстников, подчеркнул Владимир Путин.

"Все в ваших, молодых руках и все зависит только от вашей воли и настойчивости. И мы обязательно поддержим вас во всех добрых начинаниях и планах", – сказал президент.

Глава государства выразил надежду, что конкурс станет ежегодным. А те, кто не победил в этом году, смогут попробовать свои силы в следующем.

Фото: kremlin.ru/

Финал "Большой перемены" стартовал 1 ноября в международном детском центре "Артек". Конкурс проходит в рамках президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Участвуют 1200 школьников из всех регионов страны. До 4 ноября будут походить мотивационные лекции и встречи. Ребята смогут пообщаться с руководителями крупных компаний и университетов.

Победители конкурса из числа старшеклассников получат миллион рублей и смогут поступить лучшие вузы. Ученики средних классов могут выиграть 200 тысяч рублей.

Автор: 2 ноября 2020, 16:28

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Эксперт: Пашинян в Карабахе расплачивается за оскорбление Путина
У Лукашенко остался один шанс удержаться у власти – политолог
Лукашенко пообещали большие неприятности в случае победы Байдена
Пушков рассказал об упущенном Украиной шансе из-за Майдана

Шоу-бизнес

Расстреляли в упор в антракте спектакля: драматическое убийство в театре стало шоком для страны
Появились фото избитой дочери Даны Борисовой
Съехали губы: Варнаву просят остановиться с пластикой
Признание Андреевой повергло Бондарчука в шок

Проишествия

Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал
Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Малахова подозревают в краже сбрендившей от горя старой матери умершего актера

История очень мутная
Шоу-бизнес

"Имею право не верить Эрнсту": критик Пугачевой обвинил Первый канал в бандитизме

Эксперт настроен по-боевому
Шоу-бизнес

"Было страшно": дочь Арбениной подвергла себя смертельной опасности

Девочка шагнула в пропасть
Шоу-бизнес

"Это выглядит нелепо": молодящегося Баскова разнесли за странные видео

Артисту дали совет

Гороскоп

Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"
Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020 года
Каким знакам зодиака 2021 год принесет успех в любви: мнение астролога
Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований
"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери
"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+