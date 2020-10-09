Малышева предостерегла россиян от чрезмерного поедания яиц

Знаменитый теледоктор Елена Малышева считает, что некоторым гражданам опасно употреблять яйца в большом количестве. Им необходимо следить за своим рационом.
Малышева отметила, что в целом яйца являются очень полезным продуктом. Однако они практически противопоказаны тем, кто страдает от атеросклероза – хронического заболевания артерий. Врач пояснила, что у этой категории людей повышен риск инфаркта и возникновения тромбов, а содержащиеся в яйцах вещества способны усугубить ситуацию. Поэтому им необходимо есть не более двух яиц в неделю, сообщает телеканал "Царьград".
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