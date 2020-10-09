Последствия коронавируса: миру предрекли новую пандемию

Ученые из США сообщили, что последнее время резко увеличилось число супербактерий, который не поддаются лечению антибиотиками. Причем проблема оказалась в коронавирусе.
Из-за того, что человечество пока не знает, как справиться с китайской инфекцией, врачи лечат пациентов проверенными на других вирусах препаратами. Большая часть из них – антибиотики. В итоге постепенно человеческий иммунитет ослабляется из-за приема сильных веществ. Это позволяет другим вирусам адаптироваться под все большее количество препаратов.
В силу бесконтрольного приема антибиотиков супербактерии мутируют намного быстрее. По подсчетам ученых, если на данный момент от устойчивых к лечению инфекций умирает 700 тысяч человек в год, то к 2050-му эта цифра может увеличиться до 10 миллионов.
Риск катастрофических последствий возрастает с каждым месяцем. По словам вирусолога Института им. Гамалеи Виктора Зуева, опасения американских коллег вполне обоснованы. Уже сейчас наблюдаются некоторые сбои, например, в Австралии бушует скарлатина, которая "вылезла" на фоне коронавируса. Единственная возможность притормозить развитие супербактерий – соблюдение мер личной безопасности.
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