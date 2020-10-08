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Общество

В Минздраве хотят перевести школьников на дистанционное обучение до конца года

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Директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко предложил перевести российских школьников на дистанционное обучение до конца 2020 года. По мнению Фисенко, это позволит сдержать распространение COVID-19.

Профессор отметил, что переход на удаленку будет полезен как для Москвы, так и для всей России. Он обратил внимание, что темпы заражения усиливаются во всем мире: за последние два месяца общее число заболевших КОВИДом возросло с 20 до 36 миллионов человек, передает Пятый канал.

Автор: 8 октября 2020, 19:49 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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