Мишустин сообщил о выделении 3 млрд рублей на коронавирусные выплаты россиянам

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах правительства выделить порядка трех миллиардов рублей на коронавирусные выплаты россиянам. Об этом он рассказал в ходе заседания кабинета министров.
По словам Мишустина, эти средства будут переданы регионам. Местные власти будут выдавать их врачам и социальным работникам, которые помогают зараженным COVID-19, в качестве стимулирующих выплат. Глава правительства обратил внимание, что ситуация с распространением КОВИДа в стране остается сложной, передает RT.
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