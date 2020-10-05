Глава Камчатки озвучил версии массовой гибели морских обитателей в Тихом океане

В конце сентября люди заметили, что вода у побережья Халактырского пляжа стала необычной: изменила цвет, появился неприятный запах. У серфингистов резко ухудшилось самочувствие. Они рассказали о проблемах со зрением и удушении.
Кроме того, на пляж выбросило тысячи морских обитателей: осьминогов, ежей, звезд. Среди них также лежали трупы тюленей. В Сети появилось множество жутких кадров. В минувшие выходные вся Россия заговорила об экологической катастрофе.
Специалисты взяли пробы воды в Тихом океане. По результатам анализа, в акватории произошло загрязнение нефтепродуктами и фенолом. Спустя несколько дней эксперты вновь провели исследование, которое показало: превышение допустимых норм зафиксировано лишь в бухте Малая Лагерная.
Солодов не исключает, что загрязнение связано с деятельностью человека. При этом власти прорабатывают и другую версию: природное явление. Мол, изменилось поведение водорослей. В случившемся также может быть виновата сейсмическая активность, считает губернатор.
На Камчатке создали колл-центр, куда можно обратиться в случае обнаружения мертвых морских обителей или ухудшения самочувствия. Телефон круглосуточной горячей линии: +7 962 216 37 52. Также зарегистрирован телеграм-канал с официальной информацией о ситуации, связанной с загрязнением прибрежных вод Тихого океана.
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