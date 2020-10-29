На конкурсе "Мастера гостеприимства" определятся 50 победителей

Развитие туристической отрасли – одна из главных задач, заявил зампред правительства Дмитрий Чернышенко. На ее решение нацелен нацпроект в сфере туризма. Документ разрабатывается, отметил чиновник.
По его словам, стоит задача удвоить число путешествий россиян внутри страны в ближайшие 10 лет, создать новые рабочие места и увеличить вклад туризма в ВВП. Индустрии гостеприимства нужные креативные и компетентные кадры, обратился Чернышенко к участникам конкурса..
За звание лучших соревнуются 186 финалистов. Им предстоит пройти оценочные испытания и защитить проекты. Победителями станут 50 человек.
Имена лучших объявят 30 октября. Они получат образовательные и поощрительные призы, помогать им будут наставники – известные рестораторы, отельеры, управленцы, рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
25 победителей получат сертификат на обучение в школе управления "Сколково". Также конкурсанты могут выиграть гранты от Министерства природных ресурсов и экологии, Федерального агентства по делам молодежи, Роскосмоса, Русского географического общества, а также миллион рублей от компании METRO Cash&Carry. Лучших участников пригласят учиться в ведущие профильные образовательные учреждения.
"Еще далеко до финала многие проекты уже заинтересовали наставников, региональные органы власти и партнеров конкурса", – отметил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, гендиректор курорта Mriya Resort & Spa Грант Бабасян.
Конкурс "Мастера гостеприимства" начался в ноябре 2019 года. Подано 20,9 тысячи заявок. Жюри оценивает знания и авторские проекты участников. Конкурс проходит в рамках нацпроекта "Образование".
АНО "Россия – страна возможностей" создана по поручению президента Владимира Путина. Организация развивает платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс "Лидеры России", студенческую олимпиаду "Я – профессионал", всероссийский конкурс "Большая перемена" и другие. Они направлены на повышение социальной мобильности и профессиональную реализацию граждан. В 2019 году создана мастерская управления "Сенеж".
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