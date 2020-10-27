В российском госпитале для больных коронавирусом рухнул потолок

В инфекционном госпитале в башкирском Зубове обрушился потолок. Здание было построено за два месяца весной 2020 года в разгар первой волны пандемии коронавируса COVID-19.
Как сообщили в региональном Минздраве, инцидент произошел из-за того, что рабочий, проверявший систему вентиляции, сломал легкие конструкции. К счастью, в зоне обрушения в тот момент никого не было, сам рабочий также не пострадал. В настоящее время потолок полностью восстановлен, сообщает телеканал "360".
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