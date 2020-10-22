В московской скорой помощи будет работать искусственный интеллект

На станции скорой и неотложной медпомощи имени Пучкова в Москве будут применять искусственный интеллект. Нейросеть позволит оптимизировать работу службы.
При вызове сотрудники станции будут опрашивать граждан по специальному алгоритму, а искусственный интеллект будет анализировать их ответы на основе наиболее частых обращений. Он поможет врачам быстрее определить, нужна ли пациенту экстренная или неотложная помощь, передает "Москва 24".
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