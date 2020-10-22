В столице стартовал фестиваль "Таврида АРТ Moscow"

Фестиваль начался с гала-концерта чемпионата ArtMasters в Большом театре. Вместе с ними выступили участники арт-кластера "Таврида". Они показали несколько театральных постановок. Овации сорвала песня "Заберу" группа ИVA – резидентов творческого кластера "Таврида".
Сотрудничество участников "Тавриды" и чемпионата ArtMasters дало возможность молодым талантам проявить себя и поработать в разных ролях, отметил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко
"Важно, что они при этом были одной командой – специалисты по гриму, художники, веб-дизайнеры выступали авторами ключевых идей и наравне с режиссерами придумывали творческие концепции проектов. Каждый попробовал себя в новом амплуа и приобрел новые компетенции", – сказал он.
"Таврида АРТ Moscow" продлится до 26 октября. Помимо талантливых ребят со всей страны, фестиваль собрал лидеров творческих индустрий.
Поучаствовать в фестивале может любой желающий. Главные события будут транслироваться в официальных аккаунтах в соцсетях и на сайте tavrida.art.
Фестиваль проходит с соблюдением требований безопасности. Участникам измеряют температуру, раздаются средства индивидуальной защиты, действует принцип социального дистанцирования.
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