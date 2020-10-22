В столице стартовал фестиваль "Таврида АРТ Moscow"

В среду, 21 октября, в столице открылся фестиваль "Таврида АРТ Moscow". Масштабное мероприятие объединяет десятки тысяч молодых и творческих людей.



Фестиваль начался с гала-концерта чемпионата ArtMasters в Большом театре. Вместе с ними выступили участники арт-кластера "Таврида". Они показали несколько театральных постановок. Овации сорвала песня "Заберу" группа ИVA – резидентов творческого кластера "Таврида".



ПО ТЕМЕ Работы участников чемпионата ArtMasters поставят на сцене Большого театра

Сотрудничество участников "Тавриды" и чемпионата ArtMasters дало возможность молодым талантам проявить себя и поработать в разных ролях, отметил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко

"Важно, что они при этом были одной командой – специалисты по гриму, художники, веб-дизайнеры выступали авторами ключевых идей и наравне с режиссерами придумывали творческие концепции проектов. Каждый попробовал себя в новом амплуа и приобрел новые компетенции", – сказал он.

"Таврида АРТ Moscow" продлится до 26 октября. Помимо талантливых ребят со всей страны, фестиваль собрал лидеров творческих индустрий.

Поучаствовать в фестивале может любой желающий. Главные события будут транслироваться в официальных аккаунтах в соцсетях и на сайте tavrida.art.

Фестиваль проходит с соблюдением требований безопасности. Участникам измеряют температуру, раздаются средства индивидуальной защиты, действует принцип социального дистанцирования.