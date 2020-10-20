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Общество
Работы участников чемпионата ArtMasters поставят на сцене Большого театра

Работы участников чемпионата ArtMasters поставят на сцене Большого театра

Фото: Пресс-служба
В Москве состоялись командные соревнования участников чемпионата творческих компетенций ArtMasters и форума "Таврида". Конкурсанты продемонстрировали фрагменты театральных постановок.
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В финале командных соревнований участвовал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он также является главой наблюдательного совета ArtMasters.

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Финалисты чемпионата ArtMasters объединятся с участниками форума "Таврида"

Кириенко отметил высокий уровень подготовки конкурсантов и их командную работу. Все участники невероятно талантливые, поделился он впечатлениями.

"С одной стороны это конкурс, а с другой стороны – это уникальная возможность попробовать обменяться опытом. И здесь это происходит, здесь это видно. Ребята точно понимают, что вне зависимости от того, выиграли они или проиграли, они стали сильнее, они стали талантливее"", – сказал Кириенко.

Сергей Кириенко. Фото: Пресс-служба

Жюри по итогам конкурса выбрало три работы. Они войдут в программу торжественного закрытия чемпионата и будут поставлены на сцене Большого театра. Это "Сказка о Рыбаке и Рыбке", "Три сестры" и отрывок попурри по монологам из классических, прозаических и драматических произведений "Летящие".

Из этих трех работ будет выбрана одна, которую поставят на сцене "Школы драматического искусства". Кроме того, жюри отобрало еще две выдающиеся работы – "Пир во время чумы" и "Пиковая дама". Эти спектакли также поставят на сцене "Школы драматического искусства".

Фото: Пресс-служба

В состав жюри вошли именитые деятели культуры. Среди них – ректор ГИТИСа Григорий Заславский, директор "Школы драматического искусства" Ольга Соколова и многие другие.

Командные соревнования стали возможны благодаря творческому сотрудничеству финалистов ArtMasters и участниками форума "Таврида". Художнику по гриму, костюмам, сценографы объединились с актерами, режиссерами, танцорами и другими резидентами "Тавриды". Вместе они подготовили и педставили на суд жюри свои постановки.

Церемония награждения победителей и гала-концерт пройдут 21 октября в Большом театре. В то же время начнется фестиваль "Таврида АРТ Moscow", который пройдет в столице с 21 по 26 октября.

Напомним, что чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Правительства Москвы.

Автор: 20 октября 2020, 11:48

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