Названа причина смерти протоиерея Дмитрия Смирнова

Глава синодального отдела РПЦ по благотворительности и социальному служению, епископ Пантелеимон сообщил, что известный протоиерей Дмитрий Смирнов умер в результате обострения хронических заболеваний. Их у священника было много.
По словам представителя церкви, у Смирнова был сахарный диабет, а также проблемы с ногами и сердцем. Епископ Пантелеимон отверг версию о том, что причиной смерти священнослужителя стал коронавирус, которым он переболел в мае. Однако он допустил, что инфекция привела к обострению заболеваний, которые привели к кончине 69-летнего мужчины, сообщает РИА "ФАН".
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