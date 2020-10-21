В Москве россиянка подарила годовалую дочь бомжу

Нерадивая мать пыталась отдать свою дочь бомжу в подземном переходе неподалеку от Рязанского проспекта. К счастью, старшая сестра пострадавшего ребенка обратилась с заявлением в полицию.

Следователи установили, что женщина отдавала отчет в своих действиях и осознанно "подарила" дочь незнакомцу. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. Прокуратура настаивает на лишении матери родительских прав, поскольку выяснилось, что она не исполняла обязанностей по содержанию и воспитанию ребёнка.

Саму годовалую девочку нашли и отправили в больницу, сообщает телеканал "360"