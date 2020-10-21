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Общество

Под Оренбургом появился памятник убийце Чапаева

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В деревне Красное Оренбургской области появился памятник полковнику уральских казаков Тимофею Сладкову, который убил знаменитого советского военачальника Василия Чапаева. Иронично, что скульптуру установили на улице Чапаева.

Сладкову удалось одолеть бойцов 25-й стрелковой дивизии красной армии в ходе Лбищенского рейда. В итоге штаб дивизии был уничтожен, а командующий подразделением Чапаев пал в бою.

С идеей установки памятника выступили казаки города Уральска, где родился Сладков. Они же собрали необходимые для работы средства, передает телеканал "360".

Автор: 21 октября 2020, 11:43 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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