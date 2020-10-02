Пригожин заявил о готовности подать иск к Навальному

Навальный на этот вопрос ответил отрицательно и заявил, что будь у Пригожина "Новичок", тот отравил бы полмира.
Издание "Накануне.RU" обратилось в "Конкорд" с вопросом, не намерен ли бизнесмен подать в суд на Навального ввиду его заявлений. Пригожин ответил, что действительно собирается это сделать, а также крайне удивляется скорому выздоровлению скандального блогера. С момента потери сознания прошел всего лишь месяц, а "Леха-Новичок" раздает интервью и привечает немецкого канлера Ангелу Меркель, которая не опасается "целовать его в губы".
Напомним, что в Германии Навальному поставили диагноз – отравление боевым веществом "Новичок". Блогер прошел лечение в берлинской клинике "Шарите", которое обошлось в довольно крупную сумму. При этом Пригожин пытался помочь скандальному либералу и переводил средства на оплату его лечения в этой клинике.
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