Пригожин заявил о готовности подать иск к Навальному

После выписки из берлинской клиники Алексей Навальный дал интервью изданию Der Spiegel. В нем он поделился версиями своего отравления и кому оно могло быть выгодно. Среди вопросов, который интересовал журналистов, был и такой: мог ли у предпринимателя Евгения Пригожина, должником которого является Навальный, быть доступ к "Новичку".

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