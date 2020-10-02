Рошаль: Навальный оскорбил омских врачей

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль отреагировал на обвинения Алексея Навального в адрес омских врачей. Слова скандального блогера медик расценил как оскорбление.



"Если я главный врач и три лаборатории дают мне результат, что ничего не находят, – значит, я убийца?" – возмутился заявлениями блогера Леонид Рошаль.



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Именно омские врачи спасли жизнь Навального, подчеркнул медик. Вместо благодарности блогер заявил, что главврач омской больницы "хуже тайных агентов, которые убивают людей".

Рошаль напомнил, что именно омские врачи стабилизировали состояние Навального, что позволило вывезти его в Германию для дальнейшего лечения.

Обвинения блогера в адрес омских медиков ранее прокомментировали в Национальной ассоциации заслуженных врачей России. Ассоциация сравнила блогера с "волком, сбросившим овечью шкуру". Навального не волнуют ни интересы его родины, ни соотечествеников, говорится в заявлении.

Омские врачи боролись за жизнь блогера в течение двух суток, напомнили в Ассоциации. Если бы не профессионализм медиков, Навальный сейчас не раздавал бы интервью западным СМИ, говорится в заявлении.

Кроме того, там отметили, что блогеру было сделано множество анализов, данные которых были представлены германским врачам. Те высоко оценили профессионализм российских коллег.

Оскорбления в адрес врачей недопустимы, и омские медики вправе потребовать от Навального публичных извинений, заявили в Ассоциации.