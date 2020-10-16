31 декабря 2021 года станет выходным днем

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об установлении 31 декабря 2021 года выходным днем. Вместе с ним появились и другие выходные.
Поскольку 2 и 3 января в новом году выпадают на субботу и воскресенье, один выходных дней решили перенести на 31 декабря, а другой – на 5 ноября. Кроме того, в кабмине решили перенести выходной с 20 на 22 февраля, чтобы в честь Дня защитника Отечества россияне смогли отдохнуть три дня подряд: с 21 по 23 февраля, передает телеканал "360".
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