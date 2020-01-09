Из-за аномальной погоды в Москве могут зацвести деревья

В Московском регионе уже второй зимний месяц держится теплая осенняя погода. Столбики термометра лишь изредка достигают отрицательных значений. Как сообщает "Подмосковье сегодня", это чревато преждевременным цветением деревьев.
Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм рассказал, что такую температуру растения могут принять за весеннюю, из-за чего на них начнут распускаться почки. По словам специалиста, это чревато для столичной флоры плохими последствиями. В интервью РИАМО Ретеюм отметил, что зимнее цветение является редким, но не уникальным явлением. Оно происходит в регионе раз в несколько десятилетий.
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