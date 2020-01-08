Илон Маск сбросил одежду перед камерой

Сначала инженер продемонстрировал "лунную походку" и балетные па с элементами народных танцев. В конце он неожиданно для всех сбросил с себя пиджак, создав ощущение стриптиза.
Забавный ролик Илон опубликовал в своем твиттер-аккаунте. Пользователи Сети пришли в бешеный восторг от увиденного.
Многие китайские хореографы признались, что у Маска врожденные танцевальные способности. А один из поклонников прислал необычную гифку. Не ней был запечатлен улыбающийся во весь рот президент России Владимир Путин, который аплодирует.
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