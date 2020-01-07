Набросившихся на Путина украинцев жестко поставили на место

Вечером 6 января Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, где встретил вместе с другими верующими Рождество. Президент принял участие в богослужении, после чего поговорил с настоятелем Николаем Брындиным и подарил ему икону Тихвинской Божией матери.
В Сети появилась видеозапись, на которой российский лидер слушает литургию в окружении детей. Украинские пользователи обвинили Владимира Путина в лицемерии и назвали происходящее постановкой. "Наставил вокруг себя детей", "Весь этот театр противен", "Оскверняют праздник лицемерием. С таким лицом стоит, как на своих поминках", – цитирует комментаторов Obozrevatel.com.
Российские пользователи поспешили поставить украинцев на место. Они посоветовали жителям Незалежной прежде всего следить за поступками и поведением своего лидера. "Весь мир облетят эти кадры, и подлецы будут завидовать, а нормальные люди – радоваться", "Люблю я нашего президента! Настоящий все-таки он человек. Стоит себе молчит, молится", – написали они.
Владимир Путин приехал на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге, где его крестили pic.twitter.com/1noDylE35D— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 января 2020 г.
Ранее пресс-служба Кремля опубликовала текст поздравления президента России. Владимир Путин пожелал гражданам здоровья и благополучия. Он также отметил, что в эти праздничные дни миллионы людей во всем мире "испытывают радость и душевный подъем". "Их сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости", – подчеркнул лидер.
Популярные темы форума
Мерзкие,лживые РОДСТВЕННИКИ !
Ненавижу пьяных людей
Мерзкие родственники
Жизнь есть после развода?????
Не люблю пьяных людей продолжение
ТЕМУ ПРОДОЛЖАЕМ ПРО ДЕРЕВЕН.,РОДСТВЕН.,ГАДКИХ И МЕРЗКИХ
Как выйти из депрессии?
1 Января.
Онколог Андрей Павленко попрощался с друзьями в Фейсбуке.
НУ И ГРОХОТ СТОИТ У НАС ОТ САЛЮТОВ ,ФИРВЕРКОВ