В Великобритании запретят сигареты с ментолом

В 2020 году в Великобритании вступит в силу закон о запрете сигарет с ментолом. Его целью является сократить число молодых курильщиков, передает телеканал "360".
Специалисты считают, что привкус ментола сбивает запах дыма и расслабляет дыхательные пути, делая курение более приятным. Из-за чего молодые люди могут быстрее пристраститься к пагубной привычке. Эксперты также надеются, что новый запрет поможет отказаться от курения как молодым, так и взрослым.
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