Названы самые безопасные страны для туристов

Эксперты в области страхования составили рейтинг из десяти самых безопасных стран для путешествий. Список был сформирован на основе отзывов туристов, а также с учетом оценок социологов, сообщает телеканал "360".
Рейтинг возглавила Австралия. Специалисты отмечают, что эта страна подойдет как для семейного отдыха, так и для молодежных "тусовок". Серебро досталось Швеции. За ней следуют Новая Зеландия, Италия, Нидерланды, Франция, Исландия, Ирландия, Греция и Япония.
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