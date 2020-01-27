Чем грозят российской Фемиде непродуманные реформы

Анонсированные пару недель назад конституционные поправки вызвали бурную дискуссию в политической элите страны, а также в обществе и экспертной среде. Изменения могут затронуть и отечественную Фемиду. Между тем аналитики подчеркивают, что на сегодняшний день российская судебная система хорошо сбалансирована, а непродуманные коррективы могут ударить по ее эффективности. За многочисленными дискуссиями на эту тему не до конца учитывается роль председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, который всегда был противником поспешных решений.

За долгие годы руководства в судебной системе России Вячеслав Михайлович доказал свою приоритетную роль как гаранта стабильности и единственно возможной формы независимости этой конструкции. Конечно, Вячеслав Лебедев, как и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, не вошел в состав комиссии по внесению поправок в действующую Конституцию, хотя этим столпам отечественной Фемиды явно было что сказать по вопросам судебных изменений. Однако даже несмотря на формальное отсутствие в "комиссионном списке", голос Лебедева хорошо слышен сегодня далеко за пределами судебной системы.

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В прошлом году срок полномочий Вячеслава Лебедева на посту главы ВС РФ был в очередной раз продлен, а в позапрошлом году президент наградил Вячеслава Михайловича орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени "за выдающиеся достижения в развитии российской государственности и совершенствовании судебной системы". Это означает полное и безграничное президентское доверие председателю Верховного суда, который многократно на деле доказал как свою незаменимость, так и исключительную роль в государственной конструкции страны.

Вячеслав Лебедев возглавляет судебную систему РФ с 1989 года, с горбачевской перестройки, являясь на сегодня самым почетным старожилом административно-политического олимпа. Его непременное переназначение при всех сменявшихся президентах подчеркивает консенсусность фигуры этого топ-менеджера российской Фемиды, который в самые ответственные периоды истории страны оставался гарантом стабильности и суверенитета правовой модели. Вячеслав Михайлович стоял у истоков формирования судебной системы России, под его руководством продолжает реализовываться начатая им судебная реформа, ставшая важнейшим условием поступательного развития страны. По масштабу и значению осуществленных преобразований в судебной сфере Вячеслава Лебедева не зря сравнивают с императором Александром II, разработавшим и осуществившим судебную реформу 1864 года.

Особой заслугой Лебедева стала гуманизация судебной практики, открытость и прозрачность судебной системы, ее полная информатизация и, конечно, возросшее доверие россиян к суверенной Фемиде с незыблемой независимостью судей. В январском послании Федеральному собранию президент отметил рост авторитета судебной системы, подчеркнув, что "справедливость и моральное право принимать решения, затрагивающие судьбы людей, всегда в России имели первостепенное значение". А по оценке сопредседателя комиссии по внесению поправок в Конституцию РФ сенатора Андрея Клишаса, Верховный суд РФ сегодня — "это самый прогрессивный, независимый и профессиональный суд в системе судов общей юрисдикции, и огромная заслуга в этом принадлежит Вячеславу Лебедеву".

Вячеславу Михайловичу за более чем тридцатилетнюю историю руководства российской Фемидой удалось добиться реально незаурядных показателей, но главное – обеспечить эффективность и независимость системы. Суд в России при Лебедеве стал скорым, правым и справедливым. При этом судебная реформа под водительством председателя ВС РФ Лебедева продолжается, и впереди еще много инноваций, которых требует меняющееся время.

При этом, как надо отметить, Вячеслав Михайлович всегда был противником поспешных решений о тех или иных технических изменениях системы, вызываемых сиюминутной политической целесообразностью. Не зря председатель Верховного суда России Лебедев часто произносит свою любимую народную поговорку о рисках выплеснуть вместе с водой ребенка. Эта истина в полной мере относится и к нынешней ситуации, когда страна в очередной раз оказалась на сложном распутье перед принятием важных решений. Российская Фемида на сегодняшний день, как отмечают эксперты, действительно прочно сбалансирована, независима и эффективна, чтобы пытаться вносить в эту выстроенную модель непродуманные коррективы.