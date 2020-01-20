Россияне смогут купить "красивые" автономера через портал госуслуг

С начала следующего года россияне смогут выкупать "красивые" автономера через портал "Госуслуги". Однако они будут облагаться повышенной пошлиной, сообщает Национальная служба новостей.
Такие номера будут стоить гораздо больше обычных. Однако затраты можно будет снизить, приобретя номер через виртуальный аукцион. Правила проведения торгов будут устанавливать региональные власти. При этом каждый участник процесса сможет сделать ставку не более пяти раз, сообщает "Коммерсант".
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Историк Соколов