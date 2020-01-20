Соловьев устроил разнос США после триумфа Путина

"На сегодняшний день Россия является одним из основных игроков миротворческого процесса в Ливии", – в эфире радио Sputnik подчеркнул эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. Он выразил уверенность, что западные лидеры прекрасно осознают ведущую роль нашей страны в вопросе мирного урегулирования конфликта. Об этом говорит то, что в центре обсуждения всех инициатив оказывался Владимир Путин.
Также встреча в Берлине стала поводом для экспертов напомнить о роли США, которые демонстративно открещиваются от любых шагов по дестабилизации ситуации в регионе. Об этом на своей странице в "Телеграм" сообщил Владимир Соловьев. "Все, что надо знать об американской внешней политике. Устроили хаос и умыли руки", – написал журналист.
Владимир Соловьев напомнил о выступлении Хиллари Клинтон, когда она буквально светилась от восторга после жестокой расправы толпы над Муаммаром Каддафи. "В 2011 году глава Госдепа США Хиллари Клинтон: "Мы на стороне ливийского народа и будем защищать его без колебаний". Все в том же году Хиллари Клинтон о убийстве Каддафи: "Мы пришли, мы увидели: он умер", – рассказал ведущий.
"2020-й. Глава Госдепартамента США Майк Помпео: "Настало время, чтобы ливийцы сами решили, каким будет их будущее – будущее, свободное от насилия, раздуваемого внешними игроками", – привел Соловьев цитату нового главы американской дипломатии.
Популярные темы форума
В СССР люди голодали?
Слава великому Владимиру Путину!
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Лиона ненормальная или очень несчастная старая дэвушка? Что думаете?
Бог не при чем. Вирусы и бактерии стоят во главе угла.
Историк Соколов