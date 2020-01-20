Соловьев устроил разнос США после триумфа Путина

В Берлине состоялась международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. По оценкам экспертов, саммит стал очередным геополитическим триумфом президента России Владимира Путина. Кроме того, для многих это повод напомнить, при чьем участии ситуация в этой стране была доведена до критической точки.

"На сегодняшний день Россия является одним из основных игроков миротворческого процесса в Ливии", – в эфире радио Sputnik подчеркнул эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. Он выразил уверенность, что западные лидеры прекрасно осознают ведущую роль нашей страны в вопросе мирного урегулирования конфликта. Об этом говорит то, что в центре обсуждения всех инициатив оказывался Владимир Путин.

Также встреча в Берлине стала поводом для экспертов напомнить о роли США, которые демонстративно открещиваются от любых шагов по дестабилизации ситуации в регионе. Об этом на своей странице в "Телеграм" сообщил Владимир Соловьев. "Все, что надо знать об американской внешней политике. Устроили хаос и умыли руки", – написал журналист.

Владимир Соловьев напомнил о выступлении Хиллари Клинтон, когда она буквально светилась от восторга после жестокой расправы толпы над Муаммаром Каддафи. "В 2011 году глава Госдепа США Хиллари Клинтон: "Мы на стороне ливийского народа и будем защищать его без колебаний". Все в том же году Хиллари Клинтон о убийстве Каддафи: "Мы пришли, мы увидели: он умер", – рассказал ведущий.

"2020-й. Глава Госдепартамента США Майк Помпео: "Настало время, чтобы ливийцы сами решили, каким будет их будущее – будущее, свободное от насилия, раздуваемого внешними игроками", – привел Соловьев цитату нового главы американской дипломатии.