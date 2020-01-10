Лысенков сообщил о закрытии шоу "Сам себе режиссер" спустя 28 лет в эфире

О закрытии программы сообщил ее бессменный ведущий Алексей Лысенков в своем инстаграм-аккаунте. Он отметил, что телеканал "Россия" и холдинг ВГТРК решили снять телешоу с эфира ко дню его рождения: передаче исполнилось 28 лет.
"Друзья, в начале января случились два знаковых события. Первое: "Сам себе режиссеру" исполнилось 28 лет. Второе: телеканалом "Россия" и холдингом ВГТРК решено снять шоу с эфира. Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, понимаю это. Как человек – принять его не могу. Сейчас мне хочется повторить слова, которыми я завершал каждую передачу: "Огромное спасибо гостям и авторам этой программы", – сказал 54-летний телеведущий
Шоу вытеснило развитие интернета, блогеров и "Ютуб". Когда программа только начинала свой путь, у многих жителей не было видеокамер, а сам процесс записи был трудоемким. Отснятый материал люди записывали на видеокассеты и передавали их в редакцию. В настоящее время смешные видео из жизни может записать практически любой человек с помощью камеры на телефоне и опубликовать в Сети. В интернете, свою очередь, немало блогеров, которые регулярно делают обзоры самых забавных видеороликов.
Передачу постепенно начали выпускать на телеэкранах лишь в ночное время. В последний раз она появилась в эфире 22 декабря.
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