Россиянам запретят курить и жарить шашлыки на балконах

В российском правительстве утвердили изменения в правилах противопожарной безопасности. Нововведения вступят в силу с 1 октября 2019 года, сообщает ТАСС.
Согласно закону, теперь россиянам нельзя использовать открытый огонь на балконах квартир, в номерах гостиниц и в жилых комнатах общежитий. Другими словами, жители страны не смогут больше курить и жарить шашлыки на балконах, передает URA.ru.
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