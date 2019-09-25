В Госдуме предложили запретить лотерею грин-карт

В Госдуме предложили запретить лотерею на получение грин-карты в России. Такая мера должна стать ответом на отказ Соединенных Штатов выдать визы некоторым представителям российской делегации в Генеральной ассамблее ООН, сообщает издание "Известия".
Заместитель председателя комитета парламента по международным делам Алексей Чепа отметил, что лотерея грин-карт помогает поддерживать положительный имидж Вашингтона. По его словам, запрет розыгрыша может стать большим ударом для США, передает телеканал "360".
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