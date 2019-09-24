В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Важное заявление поступило от Гидрометцентра России.
Ожидается, что в ночь на 25 сентября температура воздуха опустится до трех градусов мороза. Днем будет облачная погода с прояснениями. Осадков не прогнозируется. Кроме того, из-за резкого похолодания в столице начали включать отопление, пишет РИА ФАН.
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