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Общество

Большие скидки для россиян: как экономить на крупных покупках

Фото: www.globallookpress.com
Сегодня более половины россиян старше 18 лет имеют непогашенный кредит, свидетельствуют данные недавнего опроса ВЦИОМ. Само по себе это ни хорошо, ни плохо. Кредитование позволяет купить то, что хочется, не откладывая на потом. Главное – правильно соразмерять свои финансовые возможности. Особенно, когда речь идет о крупных покупках, например, о квартире или автомобиле. Но мало кто знает, что участие в социальных программах – хороший способ вернуть часть потраченных средств.
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Как избежать лишних расходов, а значит и долговой нагрузки, "Дни.ру" рассказал генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Совет №1: Экономим на покупке автомобиля

Если вы хотите купить свою первую машину и делаете это в кредит, государство может компенсировать вам 10% от его стоимости. Эта программа начала действовать с 2017 года и в настоящее время продлена до 2020 года. Ее цель – поддержка отечественных автопроизводителей (поэтому приобретаемая машина должна быть новой, а не подержанной). Покупать машины российского производства необязательно (хотя именно они пользуются наибольшим спросом), программа распространяется на все автомобили, которые собирают в России. Правда, возместить государство может сумму не более 150 тыс. руб., и распространяется программа на машины стоимостью не более 1,5 млн руб. При этом скидка может применяться как первоначальный взнос по автокредиту или платеж по нему. Кредит должен быть оформлен на три года, а в автомобиле должна быть установлена система "Глонасс".

Чтобы получить бонус по кредиту, нужно обращаться в банк, при этом не все кредитные организации могут принять участие в программе. Скидку дают только крупнейшие банки, список которых есть на странице программы. Со своей стороны, банк даст такую скидку при соблюдении следующих условий: наличие постоянной работы, официальный доход и трудовой стаж не менее трех месяцев.

Сэкономить можно и в том случае, если в семье двое и более несовершеннолетних детей и хотя бы один из родителей не брал в текущем году автокредит. Остальные условия практически такие же, как и по программе "Первый автомобиль": машина должна быть новой, отечественной сборки, той же стоимости и массой не более 3,5 тонн (то есть обязательно легковой). Кредит можно взять не более чем на три года, а автовладелец должен иметь права. Из бюджета государство возместит те же 10% стоимости покупки. Выплачивать налоги с предоставляемой дотации, то есть НДФЛ, как это было на первом этапе реализации госпрограммы, теперь не нужно. Однако если вы покупаете свою первую машину и при этом можете претендовать на участие в программе "Семейный автомобиль", суммировать обе скидки, к сожалению, не получится.

Фото: www.globallookpress.com

Совет №2: Получаем бонус при помощи программы утилизации

Если вы уже являетесь владельцем подержанного автомобиля, от которого не прочь избавиться, можете принять участие в программе утилизации. Из бюджета на нее выделяются значительные средства в размере 22 млрд рублей в год. За утилизацию авто выдается сертификат на скидку при покупке нового. Правда, эта сумма меньше, чем у предыдущих двух программ: 50 тысяч рублей за легковушку, 90 тысяч рублей за внедорожник и от 120 до 350 тысяч рублей за грузовик. Эти деньги можно потратить на приобретение нового автомобиля отечественной сборки, причем не обязательно в кредит. Правда, условия участия в программе лучше уточнять в автосалоне. Иногда возможен вариант, когда старый автомобиль сдается по системе trade-in с учетом компенсации за утилизацию, но скидка на новое авто может быть ниже. В целом же условия следующие: сдаваемый автомобиль должен быть старше шести лет, а автовладелец должен владеть им не менее года.

Совет № 3: Возмещаем часть стоимости недвижимости

Еще более значительную сумму можно выручить, если вы приобретаете квартиру, дом, комнату или участок. Деньги могут быть выплачены сразу или по частям. Однако получить такую компенсацию можно только один раз в жизни при оформлении налогового вычета. Суть программы в том, что каждый человек, который платит налоги, может уменьшить стоимость приобретаемого жилья на 13%. Это та сумма, которую вернет ему налоговая инспекция после предоставления документов на сделку. Согласно правилам, налоговая возвращает владельцу недвижимости 13% от стоимости, но не более 260 тысяч рублей (максимальная сумма, с которой можно получить вычет, составляет 2 млн рублей). Однако в случае если владелец жилья платит ипотеку, максимальная сумма, с которой выплачивается компенсация, возрастет до 3 млн рублей, соответственно, и вычет составит 390 тысяч рублей.

Насколько быстро вы получите эти деньги зависит от вашего официально подтвержденного дохода. Скажем, при зарплате в 100 тысяч рублей в месяц, годовой налог составляет 156 тысяч рублей. Таким образом, за год государство вернет именно эту сумму, а остаток перенесет уже на следующий. Вернуть налог можно, подав документы в ИФНС или оформив вычет у работодателя. Во втором случае бухгалтерия будет выплачивать деньги по частям в виде прибавки к месячной зарплате.

Фото: www.globallookpress.com

Совет №4: Экономим на оплате лечения и образования

Далеко не все пользуются налоговыми вычетами на образование и медицину. Между тем, такие услуги порой стоят достаточно дорого. Компенсировать можно 13% от затрат на лечение детей (не только своих), родителей, мужа или жены. Разумеется, учреждение, где производилось лечение, должно иметь соответствующую лицензию. Размер вычета ограничен 120 тысячами рублей, однако в случае если лечение относится к разряду дорогостоящих (то есть определенная медуслуга входит в соответствующий перечень), сумма выплат может быть больше. Компенсация также распространяется и на лекарственные препараты, купленные по рецептам. Для этого нужно подать в налоговую инспекцию документы, подтверждающие затраты, вместе с налоговой декларацией или же оформить налоговый вычет у работодателя.

По такой же схеме компенсируются и 13% от суммы, затраченной на обучение в детских садах, школах, вузах, музыкальных и спортивных школах, автошколах, на курсах иностранного языка и даже курсах повышения квалификации. Размер вычета на обучение детей ограничен 50 тысячами рублей в год. А вот если вы платили за собственное образование или за своего брата и сестру, то вправе рассчитывать на компенсацию 120 тысяч рублей в год. Однако при этом учитываются и другие социальные вычеты. То есть один и тот же человек может использовать налоговые льготы для компенсации затрат и на лечение, и на образование, но итоговая сумма вычетов не должна превышать 120 тысяч рублей в год. 

2 сентября 2019, 14:19

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