Володин отметил масштаб выставки коллекции Щукина

Вячеслав Володин ознакомился с картинами, предметами интерьера, скульптурами и другими экспонатами, представленными на выставке. Директор Пушкинского музея Марина Лошак и ее заместитель провели подробную экскурсию.
Председатель нижней палаты назвал выставку "беспрецедентным событием". "Вам удалось сделать то, чего не мог сделать до этого никто – собрать вместе долгие годы искусственно разделенную коллекцию", – обратился спикер к директору Пушкинского музея. По его словам, подобных выставок в таком масштабе не проходило никогда.
Выставка ярко и подробно отражает биографию братьев Щукиных, подчеркнул парламентарий, а также значимость их коллекции как для отечественного, так и мирового искусства. "Работа семьи Щукиных внесла такой же большой вклад в развитие нашего искусства, как деятельность великих меценатов Саввы Морозова и Сергея Дягилева", – подчеркнул Володин.
В экспозицию вошли произведения Клода Моне, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров живописи.
Сергей Щукин родился в 1854 году в Москве. Помимо торговли, он занимался благотворительностью, коллекционировал предметы искусства. Его собрание положило начало коллекциям французской модернистской живописи в Пушкинском музее и Эрмитаже.
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