Хозяева собак понесут наказание за нападение питомца на людей

В России предложили ввести уголовную ответственность для хозяев собак, которые совершили нападение на людей. Инициатива принадлежит президенту общественной организации "Коллективная защита" Марату Аманлиеву, пишет RT
В его письме, в частности, сказано, что принятый в конце 2018 года закон "О жестоком обращении с животными" содержит ряд требований к выгулу собак, однако наказание за нарушения норм и за последствия не предусмотрено. По мнению Аманлиева, властям следует ввести в Уголовный кодекс статью 125.1, которая будет вводить ответственность за нападение собаки на человека для ее хозяина.
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