Путин устроил разнос чиновникам

Глава России Владимир Путин подверг жесткой критике работу чиновников, отвечающих за сферу здравоохранения. Как пишет Царьград, во время совещания заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова потупила взгляд, выслушивая замечания президента.
Так, Путин отметил, что люди не довольны качеством работы поликлиник – врачей не хватает, к ним большие очереди. Врачи в свою очередь недовольны зарплатой и высокой нагрузкой. Президент отметил, что если ничего не менять, то ситуация с инсультами и инфарктами в стране не улучшиться.
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