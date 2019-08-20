В Сергиевом Посаде мужчина раздавал деньги прохожим

Возле железнодорожного вокзала в Сергиевом Посаде мужчина раздавал прохожим сторублевые купюры. По словам местного жителя, необычную акцию он приурочил к годовщине Курской битвы.

"Раздаю деньги в честь того, что была Курская битва, много людей полегло. Надо в годовщину помянуть солдат, павших на поле боя", – цитирует его сайт "Подмосковье сегодня".

Многие с опаской отнеслись к таким действиям и отказались взять деньги. Однако в подмосковном военно-патриотическом клубе "Феникс" поступок оценили. "Если человек таким необычным способом решил уважить память павших героев, ничего плохого в этом нет", – отметила руководитель организации Зоя Барышникова.