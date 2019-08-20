Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отстранении Алексея Иванова от должности заместителя председателя Пенсионного фонда России. Причиной стала утрата доверия, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Иванова задержали в начале июля по подозрению в получении взятки почти в 4,5 миллиона рублей. Его арестовали на два месяца, передает НСН. Бывшему замглавы Пенсионного фонда может грозить лишение свободы на срок до 15 лет и штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей, сообщает РИА ФАН.

Иванов признал вину и заявил, что готов сотрудничать со следствием. "Я искренне раскаиваюсь, выражаю полную готовность сотрудничать, прошу по отношению ко мне принять меру пресечения, не связанную с лишением свободы", – цитирует его телеканал "360".