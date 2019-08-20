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Общество

ФАН: Классификатор СМИ защитит Россию от информационных атак Запада

Фото: www.globallookpress.com
Федеральное агентство новостей 21 августа в 15.00 проведет онлайн-конференцию на своем YouTube-канале. Руководитель проекта Евгений Зубарев ответит на все вопросы пользователей, касающиеся Классификатора СМИ. Вопросы можно направить в мессенджер Telegram
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Классификатор разделил прессу на пять категорий: государственные, патриотические, общественно-политические, антироссийские и иностранные издания. Его публикация вызвала широкий резонанс в обществе и среди представителей русскоязычных СМИ.

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Руководитель ФАН намерен в прямом эфире ответить пользователям на волнующие их вопросы и разъяснить, почему россияне должны получать объективную информацию и иметь возможность оценивать СМИ, из которых они ее черпают. На Западе подобные инструменты применяются уже давно.

Интернет-гиганты Google, Facebook, Twitter и Википедия цензурируют российские СМИ, маркируя их оскорбительными метками, ограничивая к ним доступ или полностью запрещая распространение информации от независимых источников. Зубарев также отметил, что в Рунете активно работают сотни порталов и аккаунтов, через которые распространяются антироссийские фейки в виде репортажей и расследований.

Россиян выставляют исключительно в негативном и оскорбительном свете. Русофобская пропаганда направлена на "расчеловечивание образа жителя России", превращение его в мишень для атаки сначала в информационной войне, а потом, возможно, и в реальной, отмечают в Федеральном агентстве новостей. Методика отработана и с успехом применена в отношении таких стран, как Ирак, Югославия, Сирия и другие.

Руководитель ФАН считает, что это одна из причин, почему Классификатор СМИ станет важным инструментом в противостоянии России информационным атакам Запада. Необходимо отразить нападки и перейти в наступление, разбивая ложь противников нашей страны жесткими аргументами.

Автор: 20 августа 2019, 13:50

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