Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды

В субботу, 17 августа, в столице ожидаются дожди и грозы. Ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду. Непогода сохранится до 21 часа. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Спасатели рекомендуют водителям быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим. Москвичам следует парковать машины вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и по возможности укрываться от грозы в помещении.
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