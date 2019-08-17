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Общество

В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за мощных ливней

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Власти Сочи готовят все средства для эвакуации местных жителей в случае мощного шторма. Администрация потребовала свернуть палаточные лагеря возле водоемов. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу.

В пятницу, 16 августа, в городе было объявлено штормовое предупреждение. В Сочи ожидаются ливни с грозами и смерчи. Уровень воды в реках может резко подняться. Отмечается, что непогода сохранится до понедельника.

"Поэтому глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей", – приводит официальное сообщение РИА Новости.

Автор: 17 августа 2019, 09:50

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