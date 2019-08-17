В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за мощных ливней

Власти Сочи готовят все средства для эвакуации местных жителей в случае мощного шторма. Администрация потребовала свернуть палаточные лагеря возле водоемов. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу.
В пятницу, 16 августа, в городе было объявлено штормовое предупреждение. В Сочи ожидаются ливни с грозами и смерчи. Уровень воды в реках может резко подняться. Отмечается, что непогода сохранится до понедельника.
"Поэтому глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей", – приводит официальное сообщение РИА Новости.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Мужчина стрелец
Мальчики
Сын позор семьи
Дети и родители
Не хочет делать менет
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????
Выйти замуж на мусульманина
Сбила собаку
Почему муж отдаёт все деньги жене?