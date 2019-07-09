Малахов срочно обратился к Зеленскому из-за угроз расправы и запугиваний
Планировалось, что Андрей Малахов вместе с Марией Ситтель проведет исторический телемост. Когда стало понятно, что планам не суждено сбыться, шоумен решил высказаться о сложившейся ситуации. Он записал видеообращение, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому.
На опубликованном в Instagram видео Андрей Малахов выразил недовольство происходящим. Ведущий даже не представлял, что сама идея подобного общения с соседями обернется угрозами в адрес его украинских коллег и их семей.
Ранее около сотни радикалов пришли к зданию украинского NewsOne выразить несогласие с тем, что телеканал собирался 12 июля проводить телемост с Россией. Они поджигали файеры, бросали дымовые шашки, стояли с антироссийскими плакатами, разрисовывали асфальт и окна помещения, где находится NewsOne. Митингующие требовали отобрать у канала лицензию.
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