Выявлены самые частые причины разводов в России
Эксперты ВЦИОМ провели массовый опрос среди российских граждан. Оказалось, что основным фактором, ведущим к расторжению брака, является бедность.
Более 46% респондентов заявили, что на такой шаг их подтолкнули отсутствие работы и нехватка средств. У людей просто-напросто нет возможности прокормить семью.
22% участников опроса считают главной причиной измену. Также этому может способствовать чрезмерная ревность одного из супругов.
По данным Пятого канала, отдельная категория граждан утверждает, что нет ничего хуже эгоизма и недопонимания между партнерами. Это считают основанием для разрыва отношений 21% респондентов.
При этом 15% опрошенных уверяют, что в случае развода больше всех пострадает ребенок: малышу в равно мере нужна и материнская, и отцовская забота. Еще 10% считают, что разрывать законные отношения нельзя ни при каких обстоятельствах.
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