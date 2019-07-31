Перенос матча "Спартак" – "Динамо" 3 августа из-за незаконного митинга оппозиции огорчит десятки тысяч фанатов

Согласно российскому законодательству, митинги и шествия должны быть согласованы с местным правительством, чтобы правоохранители смогли обеспечить безопасность граждан и остановить массовые беспорядки при необходимости.
Несогласованные акции несут в себе реальную угрозу жизни и здоровью людей, поэтому они и нелегальные. Но создается впечатление, что именно такой выгоден для "независимых экс-кандидатов" в Мосгордуму, потому что только таким способом можно поднять шумиху, чтобы привлечь к себе необходимое внимание, а также внести смуту в общественный порядок столицы.
Прошедший 27 июля в Москве митинг, организованный снятыми с выборов кандидатами в МГД (из-за несоблюдения российского законодательства и фальсификаций документов), нарушил привычный уклад жизни горожан. В частности, сбой в работе общественного транспорта, изменения работы заведений, срыв планов населения и так далее повлекли за собой не только неудобства, но и значительные финансовые потери.
Впрочем, так называемая оппозиция не сбивает темпа и планирует провести свои очередные акции сначала 3 августа и далее 10 августа.
Однако правоохранители обязаны реагировать на подобные заявления, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность граждан. Поэтому в МВД попросили перенести столичное дерби РПЛ по футболу между "Динамо" и "Спартаком". Теперь окончательное решение о судьбе матча должен принять совет РПЛ. Следовательно, отмена матча между самыми популярными командами Москвы внесет неприятные коррективы в планы нескольких тысяч москвичей, которые уже приобрели билеты и выкроили из своего плотного графика время, чтобы посетить спортивное мероприятие.
Позиция правоохранителей логична и вполне обоснована, так как невозможно одновременно обеспечить в должной мере безопасность на стадионе, где бушуют разгоряченные болельщики, и на нелегальной акции, где учиняют беспорядки агрессивные провокаторы.
Так называемая оппозиция, якобы ратующая за благополучие граждан и предлагающая проводить несогласованные акции протеста, игнорируя предложения властей, в очередной раз демонстрирует ее полное равнодушие к безопасности своих сторонников.
Люди в очередной раз будут испытывать неудобства и понесут значительные финансовые потери. Невозможность добраться вовремя на работу или вернуться домой также может обернуться для них неприятными последствиями.
Не стоит также забывать о том, что участие в незаконных акциях так называемой оппозиции чревато административным и уголовным наказанием.
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