Ученые объяснили происхождение "ягодиц" у морских звезд

Американский специалист по рыбам и беспозвоночным Нейт Джарос прокомментировал фотографию морской звезды с "большими ягодицами", которая быстро разошлась по социальным сетям.
Джарос заявил, что на самом деле на снимке запечатлены не ягодицы звезды, а две из пяти ее конечностей, пишет USA Today. Именно ими она держится за камень, а остальные конечности в этот момент расслаблены. По словам ученого, так происходит, когда звезда ест. Он добавил, что также на формы животного влияет гравитация.
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